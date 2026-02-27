Honduras contrata técnico español para su selección

La Selección de Honduras anunció este viernes la contratación del español José Francisco Molina como su nuevo seleccionador nacional.

Molina tiene 55 años y su primera experiencia fue en el 2009, cuando dirigió al Villareal C, Villareal B y Villarreal en la Primera División de España, también estuvo al frente de Getafe en la Segunda; el Kitchee de la Liga Premier de Hong Kong; Atlético de Kolkata en la India y Atlético San Luis en la Liga de Ascenso en México.

Del 2018 al 2023 se desempeñó como director deportivo de la Selección de España.

"Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra Selección Nacional.

Nuevo Camino. Nueva Ilusión", informaron desde la Federación.

Al igual que Costa Rica, Honduras no participará en el Mundial 2026.