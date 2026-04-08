Hombres armados asesinan a 60 personas en el noroeste de Nigeria

Hombres armados mataron a unas 60 personas en varias aldeas remotas del noroeste de Nigeria esta semana, informaron el miércoles clérigos locales y organizaciones humanitarias.

El país africano enfrenta un repunte de la inseguridad en el norte mayoritariamente musulmán.

Los ataques, que se han extendido por dos estados vecinos, Kebbi y Níger, han afectado a una decena de aldeas, de acuerdo con clérigos y un informe humanitario consultado por la AFP.

El reporte señala que se registraron 20 muertos en un ataque perpetrado el martes en la zona de Shiroro, en el estado nigeriano de Níger.

Los atacantes eran "bandidos" con "armas sofisticadas" que "invadieron un campamento militar", indicó de su lado un informe de seguridad militar.

La policía confirmó el ataque en Shiroro y reportó otros tres muertos.

El distrito de Shiroro ha sido blanco constante de grupos criminales locales conocidos como "bandidos", así como de yihadistas.

Ambos grupos están forjando cada vez más alianzas, en medio de los saqueos y desplazamientos que suelen provocar.

En el vecino estado de Kebbi, un clérigo dijo que podía confirmar 24 fallecidos.

"Pero según los informes que estamos recibiendo hoy hay más de 40 muertos", añadió.

Otro líder cristiano también mencionó 40 víctimas.

La policía responsabilizó de los ataques en Kebbi a un grupo yihadista local conocido como Mahmuda.

Mahmuda, activo en el noroeste de Nigeria, está vinculado con Mahmud al Nigeri, un alto responsable del grupo yihadista Ansaru.

Ansaru se escindió del movimiento insurgente Boko Haram y desde entonces se ha aliado con el grupo insurgente Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI).

El estado de Kebbi se encuentra en la frontera de Nigeria con dos países, Benín y Níger, y desde 2025 ha sido objeto de un número creciente de ataques yihadistas.

El observatorio de conflictos ACLED afirma que se ha producido un repunte de la violencia en la zona perpetrada por grupos afiliados a Al Qaida y al grupo Estado Islámico.