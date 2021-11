Hombre que le entregó el arma a Alec Baldwin rompe el silencio

El hombre que le entregó al actor Alec Baldwin el arma cargada que mató a la directora de fotografía en el set del western "Rust" expresó su conmoción y tristeza este lunes, en sus primeros comentarios públicos desde la tragedia que enlutó a Hollywood.



David Halls, asistente de dirección de "Rust", ha estado en el ojo del huracán desde que admitió en un interrogatorio con la policía que no había chequeado completamente el arma que le entregó a Baldwin antes del incidente que le costó la vida a Halyna Hutchins en un set de rodaje en Nuevo Mexico.



En un comunicado enviado al periódico New York Post este lunes, Halls reconoció estar "en shock y triste" por la muerte de Hutchins, pero no se refirió de forma directa al tiroteo o a su participación en la cadena de eventos.



"Halyna Hutchins no era sólo una de las personas más talentosas con quien he trabajado, sino también era una amiga", escribió Halls.



"Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo", añadió.



Junto con la armera Hannah Gutierrez-Reed, Halls era responsable de manipular y chequear las armas en el set, y anunciar cuando una pistola estaba "fría", la jerga usada en el cine para avisar que un arma está descargada.



Halls les dijo a los detectives que "debió haber chequeado" que todas las balas en el revolver Colt .45 eran falsas. "Pero no lo hice", reconoció, de acuerdo con información incluida en las órdenes de búsqueda que las autoridades utilizaron para entrar en el Rancho Bonanza Creek, la locación donde ocurrió el incidente.



Una bala disparada por Baldwin durante el ensayo atravesó el cuerpo de Halyna Hutchins e impactó en el hombro al director de la película, Joel Souza. Hutchins, de 42 años, falleció a causa de la herida.



Unas 100.000 personas han firmado una petición para retirar de forma permanente las armas de fuego de los sets, puntualizando que algunos efectos que se buscan, como el fuerte sonido o los destellos, pueden añadirse fácilmente en posproducción.



En su comunicado, Halls también dijo que está "abrumado por el amor y el apoyo". "Mis sentimientos están con todos los que conocían y amaban a Halyna", escribió.



La AFP solicitó un comentario a su abogado, pero no respondió inmediatamente.



Su comunicado se produce dos días después de que se conocieran los primeros comentarios de Baldwin, de 63 años, quien les dijo a periodistas que la tragedia fue "un episodio de uno en un billón".



El actor estadounidense dijo que se le aconsejó no hablar sobre el tiroteo debido a que la investigación está en curso.



La Fiscalía no ha descartado presentar cargos por el tiroteo.



El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, apuntó que las balas reales "no deberían estar" en la locación de rodaje. "Hubo algo de complacencia en este set", opinó.



Esos comentarios se vieron reforzados por un informe de la cadena NBC, en el que un miembro del equipo de cámara de "Rust" renunció el día antes del tiroteo, citando importantes preocupaciones de seguridad en torno a las armas de fuego y los explosivos en el set.



El asistente de cámara Lane Luper escribió a los productores en su correo electrónico de renuncia que los procedimientos de seguridad para filmar tiroteos eran "rápidos y laxos".



"Hasta ahora ha habido dos descargas de armas accidentales y una explosión accidental de efectos especiales cerca del equipo entre tomas", escribió Luper en el correo electrónico, según NBC. "Para ser claros, NO hubo reuniones de seguridad estos días".