Hombre condenado a muerte es ejecutado por un pelotón de fusilamiento en EE. UU.

Un hombre condenado a la pena de muerte por tres asesinatos en 2004 fue ejecutado el viernes por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur, sureste de Estados Unidos.

Stephen Bryant, de 44 años, se declaró culpable del asesinato de tres personas en 2004, escribiendo el mensaje "atrápame si puedes" con la sangre de una de sus víctimas.

Se trata de la ejecución número 43 en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que igualó el récord de 2012. Otras tres ejecuciones están programadas para antes de finales de año.

Del total de ejecuciones del año, 35 se han realizado mediante inyección letal, tres por fusilamiento y cinco por hipoxia nitrogenada, que consisten en bombear gas nitrógeno a través de una máscara facial, provocando la asfixia del reo.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los crímenes más viles".