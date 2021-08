"Hipocresía" y "Medias verdades" arruinan a la Iglesia, lamenta el Papa

El papa Francisco condenó "la hipocresía" y las "medias verdades" que dividen a la Iglesia y pidió a religiosos y católicos llenarse de "coraje" y quitarse "la máscara" de la falsedad.



Durante la audiencia general del miércoles en la sala Pablo VI del Vaticano, el pontífice advirtió que la hipocresía "pone en peligro la unidad en la Iglesia".



Francisco alentó a "no tener miedo a la verdad, ni a ocultarnos detrás de una máscara" porque eso "no nos permite ser nosotros mismos", dijo.



"La hipocresía es particularmente detestable en la Iglesia, y lamentablemente existe. Hay tantos cristianos y ministros hipócritas", reconoció.



El papa hizo hincapié en que la hipocresía es "el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás", añadió en su saludo en español.



"Es que las medias verdades son una ficción", subrayó.



Las palabras del papa coinciden con el intento de generar controversia por los sectores ultraconservadores sobre una posible renuncia del papa Francisco tras su operación en julio al colon.



En un artículo publicado el lunes en el diario ultraderechista Libero Quotidiano, en el que no se citan fuentes y firmado por Antonio Socci, entre los mayores críticos de Francisco, se aseguró que el pontífice estaría listo para renunciar por sus problemas de salud.



Desde que fue elegido al trono de Pedro en marzo del 2013, Francisco ha tenido que encarar una dura disidencia interna que se resiste a todo cambio.



Francisco ha aguantado ciclos de críticas, elaboradas inclusive por sectores de la Curia Romana y alimentadas por algunos medios de prensa.



En los últimos meses, debido al creciente escepticismo acerca de la vacuna contra el coronavirus, el papa se ha enfrentado también a grupos de religiosos conservadores contrarios a la vacuna y pedido superar las reticencias y animar a la vacunación generalizada.



Lea también Internacional Protección anticovid cae considerablemente 6 meses después de la vacuna, según estudio El estudio se realizó a partir de datos de alrededor de un millón de usuarios de la aplicación Zoe, puesta en marcha por un grupo privado homónimo.