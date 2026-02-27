Hillary Clinton: "Jamás conocí a Jeffrey Epstein"

"Jamás conocí a Jeffrey Epstein", reiteró Hillary Clinton en declaraciones a la prensa este jueves (27.02.2026) tras su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

La exsecretaria de Estado, exprimera dama y excandidata presidencial de EE. UU., compareció desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar este viernes ante el mismo comité.

Filtración en una sesión a puertas cerradas

Hillary Clinton expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque "uno de los miembros violó esa regla".

La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert. "La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos", acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron "de manera repetitiva, literalmente una y otra vez".

"Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas"

"No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", aseveró.

Anteriormente, Hillary Clinton había acusado al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para distraer la atención y encubrir las actividades del presidente estadounidense, Donald Trump, por su supuesta conexión con Epstein.

Hillary Clinton admitió haber coincidido en algunas ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en eventos de la Fundación Clinton, pero reiteró que no conoció a Epstein personalmente.

La veterana política, de 78 años, subrayó hoy que no tenía ni idea sobre las actividades criminales del delincuente sexual financiero, fallecido en prisión en 2019. "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes", afirmó.

Hillary Clinton también respondió a periodistas sobre su confianza en su marido. "¿Está usted 100 % segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?", le preguntó una reportera, a lo que ella respondió: "Sí, lo estoy".

El próximo, Bill Clinton

Desde hace años, fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han salido a la luz pública.

El expresidente ha reconocido que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada caribeña y negó ser conocedor de los delitos del magnate.

Ambos aceptaron la comparecencia tras la amenaza de ser acusados de desacato y solicitaron que su testimonio se haga público, argumentando que no tienen nada que ocultar.

Faltaría Trump

"Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", había dicho la veterana dirigente en la red X.

Bill Clinton y el presidente Trump, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el más reciente lote de documentos gubernamentales difundidos en relación con Epstein, pero cada uno ha afirmado que rompió lazos con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito. Pero los demócratas acusan al Departamento de Justicia de sacar del dossier Epstein afirmaciones de una mujer de su círculo contra Trump.