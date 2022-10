Hijo de Pablo Escobar: “A mi alrededor había montañas de dinero, pero nos moríamos de hambre”

Nació con el nombre de Juan Pablo Escobar Henao, pero debió cambiar su nombre a Sebastián Marroquín, ya que la sombra de su padre le estaba haciendo imposible seguir con su vida y hasta la ponía en grave riesgo.

“Era casi imposible abrir una cuenta bancaria”, recordó hoy en una conferencia de prensa, pocas horas después de haber bajado del avión que lo trajo a Costa Rica para participar de una charla, que se llevará a cabo este miércoles a las 9 a. m. en el BN Arena, en Hatillo.

La actividad, organizada por AM Prensa, será abierta a todo público y gratuita. Allí, Marroquín contará su historia para demostrar que el crimen no paga y que la vida de lujos que lo acompañó buena parte de su existencia era, a su vez, un infierno.

Montañas de dinero

“A mí alrededor había montañas de dinero, pero nos moríamos de hambre”, dijo tras recordar que, en una oportunidad, ocultándose de la Policía y de los enemigos de su padre, debían estar días escondidos en una vivienda y no podían salir a comprar nada, pese a que en la misma habitación tenían tantos dólares que podían dar de comer a toda la ciudad.

Marroquín fue muy crítico de la forma en la que series y películas retratan a su padre, pues sostiene que lo presentan como un hombre con una vida emocionante y llena de lujos, cuando lo cierto es que “era un criminal”.

"Todos los días me escriben hasta tres mil mensajes de distintos lugares del mundo, y no solo de América Latina, sino también de lugares tan remotos como Afganistán o Filipinas. En ellos me dicen que quieren ser como Pablo Escobar. Mi tarea es dejar claro que eso no es vida. No es sencillo, pues por cada persona que escucha mi charla, miles ven otra historia distinta en plataformas de streaming”, aseveró.