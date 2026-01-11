Hijo de Maduro difunde el primer mensaje de su padre desde prisión

El hijo del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que su padre se encuentra “bien” mientras enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos, según un video difundido por dirigentes de su partido.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, afirmó que los abogados le habían comunicado a la familia que el exmandatario está “fuerte” y pidió a los simpatizantes que no se entristezcan.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, señaló.



Agregó que su padre es “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron”.

Maduro fue capturado el pasado 3 de enero tras un despliegue militar estadounidense en territorio venezolano. El expresidente y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal en Manhattan, donde se declararon no culpables.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció medidas para controlar las ventas de crudo venezolano y proteger los ingresos derivados del petróleo en Estados Unidos, así como la selección de empresas que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100.000 millones de dólares.

El Departamento de Estado de EE. UU. recomendó a sus ciudadanos en Venezuela abandonar el país “inmediatamente” debido a la situación de seguridad, catalogada como “inestable”.