Hezbolá dice que combate a fuerzas israelíes en Líbano

El movimiento proiraní Hezbolá afirmó el lunes (09.03.2026) que combatía a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de una nueva guerra entre los dos bandos.

El grupo libanés afirmó que había detectado "la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes" desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano.

Según el grupo islamista, sus combatientes "enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación" está en marcha.

En un comunicado, Hezbolá afirmó que se observó la aproximación de helicópteros israelíes procedentes de Siria, algunos de los cuales desembarcaron tropas en la llanura de Sarghaya. El grupo afirmó que sus combatientes se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas terrestres, y que los enfrentamientos continuaban.

Se trata de la segunda operación de este tipo desde el estallido del último conflicto con Israel.

El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante los ataques estadounidenses e israelíes.

Israel, que ha mantenido los ataques contra Hezbolá a pesar del alto el fuego de 2024, lanzó múltiples oleadas de ataques la semana pasada en todo el Líbano y envió tropas terrestres a las zonas fronterizas.



