Hezbolá arrastra a Líbano a la guerra con sus ataques contra Israel

El gobierno del Líbano prohibió este lunes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ejército israelí bombardeó Líbano este lunes y mató al menos a 52 personas, informaron las autoridades, después de que el movimiento proiraní Hezbolá reivindicara el lanzamiento de cohetes contra Israel tras el asesinato del guía supremo iraní Alí Jamenei.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró la "prohibición inmediata de todas las acciones militares y de seguridad de Hezbolá" y le exigió que entregue sus armas y se limite a la política.

El movimiento islamista respondió condenando la declaración y afirmó que los libaneses esperaban un pronunciamiento de rechazo a la "agresión".

El jefe del ejército israelí, el general Eyal Zamir, afirmó que los bombardeos contra Hezbolá podrían durar "muchos" días más y el portavoz militar Effie Defrin advirtió que el movimiento islamista "lo pagará caro".

Más tarde, el general Defrin afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" cuando un periodista le preguntó si Israel puede ampliar sus ataques con una ofensiva terrestre.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

Los bombardeos israelíes contra bastiones de Hezbolá en Líbano han dejado al menos 52 muertos y 154 heridos, según un nuevo balance oficial publicado este lunes. Además, obligaron a 28.500 personas a huir de sus hogares.

El ejército israelí dijo que apuntó contra varios dirigentes de Hezbolá en Beirut y en el sur del país y afirmó que mató al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Hussein Mukalled, en un ataque en la capital libanesa el domingo.

El movimiento armado pro-Irán había prometido "hacer frente a la agresión" de Israel y Estados Unidos tras la muerte del ayatolá Jamenei. El lunes, anunció haber disparado misiles y drones hacia la región de Haifa, en el norte de Israel.

- Huir sin nada -

Este lunes, el ejército israelí afirmó haber bombardeado lugares de "todo" el país y ordenó a los vecinos de unos cincuenta pueblos que evacuaran sus casas.

Un periodista de la AFP constató que residentes del sur del país huyeron en auto, con colchones amarrados al techo tras la advertencia, y un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, al sur de la capital.

"Salimos a toda prisa, sin agarrar nada, ni siquiera ropa o comida para mi hija", dijo Hasan, un beirutí de 30 años que tiene una cafetería. Según contó, se llevó a su familia "hacia la montaña" en plena noche.

A Izdihar Yassine, que vive en el pueblo de Qsaybé, en el sur del país, los bombardeos le impidieron acudir al hospital, donde debía someterse a una sesión de tratamiento contra el cáncer.

"Nos despertamos con el sonido de los obuses (...) y huimos" con toda la familia, dijo. No les dio tiempo a llevarse nada.

El lunes en la noche, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió nuevas órdenes de evacuación para más de dos docenas de aldeas en el sur del Líbano.

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y desplazarse hacia el norte", dijo Adraee en redes sociales

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar "el eje de resistencia" liderado por Irán.

Irán respalda a fuerzas en la región a las que financia y arma: los grupos islamistas Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y milicias en Irak.

Hezbolá se vio debilitado después de la guerra con Israel, en la que entró de manera unilateral en octubre de 2023 para apoyar a Hamás, que combatía al ejército israelí en la Franja de Gaza.







