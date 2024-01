¿Héroe o vándalo? El saboteador de radares que divide a Italia

Para algunos italianos es un héroe. Para otros, un vándalo que, además, pone vidas en peligro. Un saboteador de radares de velocidad conocido como "Fleximan" suscita arduos debates en este país mediterráneo.



Los vehículos -- y la velocidad -- son una pasión arraigada en Italia, cuna de Lamborghini, Maserati, Ducati y Ferrari, así como del Fiat 500, no tan veloz, pero tan italiano como la pasta.



Como en muchos otros países, los radares de tráfico forman parte de la experiencia de conducir. La batalla de "Fleximan" para eliminarlos ha tocado una fibra sensible en el país.



La policía detuvo el jueves a un hombre de unos 50 años por supuestamente destruir en noviembre dos radares cerca de la frontera con Suiza, en el norte del país.



Pero, según las autoridades, no se trataba de "Fleximan", el hombre que, en los últimos meses, destruyó a una decena de radares en el norte de Italia.



Su nombre está inspirado por la popular marca de herramientas "Flex". En las imágenes, se le ve desconectando a los radares con una sierra circular, siempre encapuchado y a veces acompañado de un cómplice.



Un portavoz de la policía afirmó a la AFP que trabajaban "día y noche" para encontrarlo.



Mientras tanto, "Fleximan" cosecha éxito, sobre todo por parte de los que ven a los radares como una "trampa" del Estado para recaudar fondos.



En internet ya se venden camisetas que le hacen referencia.



Y en la ciudad de Padua, un artista pintó un mural en su honor, donde se le representa a través del icónico personaje interpretado por Uma Thurman en "Kill Bill", la película de Quentin Tarantino, con un radar en una mano y una espada en la otra.



"Símbolo de egoísmo"