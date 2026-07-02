“¡Hernán está afuera!”: Cruz Roja confirma rescate tras 114 horas de trabajo

Hernán Gil fue extraído este jueves de la caseta donde permanecía atrapado entre los escombros en Venezuela, tras permanecer más de una semana en el lugar.

El operativo de rescate ahora se concentra en estabilizarlo antes de su traslado a un centro médico.

Así lo confirmó el equipo de la Cruz Roja Costarricense en Venezuela.

La extracción representa un avance decisivo en una operación que reunió a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal. Los equipos trabajaron de forma ininterrumpida durante más de 114 horas para alcanzar a Gil y garantizar una extracción segura.

La Cruz Roja Costarricense informó previamente que las maniobras requirieron procedimientos altamente técnicos debido al riesgo de colapso de la estructura. También confirmó que el paciente permanecía estable gracias al suministro de suero intravenoso, agua y soluciones de hidratación.

Durante las últimas horas, los rescatistas lograron mantener contacto visual y comunicación directa con Hernán Gil. Ese avance permitió implementar una nueva estrategia de rescate que culminó con su extracción de la estructura.