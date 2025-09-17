Herediano anuncia la salida de cinco jugadores

El Club Sport Herediano anunció este miércoles, horas antes de su partido ante el Saprissa, la salida de cinco jugadores.

Los futbolistas que ya no formarán parte de la institución son: Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson y Randy Vega.

“Agradecemos el profesionalismo, la entrega y el compromiso que cada uno de ellos mostró al defender nuestra camiseta. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales”, detallaron los florenses mediante un comunicado de prensa.

Rodríguez apenas suma 13 minutos en cancha en lo que va del torneo. Una situación similar vive Murcia, quien también acumula únicamente 13 minutos disputados.

En el caso de Rodríguez Chiroldes, el mediocampista ha tenido más participación: jugó en cuatro partidos y registra 168 minutos.

Por su parte, Johnson apenas acumula 23 minutos repartidos en dos presentaciones.