Heinze espera tener buen debut con Atlanta en el Morera Soto

El reconocido exdefensor argentino, Gabriel Heinze, debutará este martes como técnico del Atlanta United en duelo ante Liga Deportiva Alajuelense por Liga de Campeones de Concacaf.



El conjunto de la MLS afronta este compromiso en plena pretemporada, aunque este factor no debe ponerse de excusa según el estratega.

“Es una gran verdad, estamos en preparación y hemos jugado pocos partidos, pero con este tema del COVID-19 hemos realizado otras cosas”, indicó Heinze en conferencia de prensa.

Agregó que a todo técnico le gusta tener a mano información sobre su rival, situación de la que se ve más beneficiado para esta oportunidad que Carevic.

“Me habría gustado jugar más partidos, pero ya es algo pasado y estamos enfocados en competir (…) No creo que el entrenador (Carevic) le mueva mucho su forma de pensar porque no tenga información, y a mí tampoco me ilusiona mucho ver a mis jugadores sin competencia”, mencionó.

Sobre Alajuelense, destacó el orden defensivo y el ser un equipo compacto en todas sus líneas.

“Es uno de los puntos fuertes de este equipo, que no es el único, pero también debe ser una motivación para nosotros para sacar todo lo bueno. Debemos buscar muchas variantes primero para generar ocasiones, luego para concretarlas”, concluyó Heinze.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Carevic sobre Atlanta: "Sabemos poco de ellos por estar en pretemporada" Manudos inician su participación en la Liga de Campeones de Concacaf este martes a las 6 p. m.

​La Concacaf destacó que tanto el Atlanta United como Alajuelense son dos equipos “ricos en talento”.

De los manudos, quienes marchan sobrados en el campeonato nacional, todos conocemos sus virtudes, pero ¿Cuáles son las del Atlanta United?

El equipo apeló a la estabilidad de la planilla y se reforzó durante el invierno con las llegadas de Lisandro López y Santiago Sosa, dos de los futbolistas a los que más atención deberá prestarle la zaga rojinegra.

La estrella del club sigue siendo el venezolano Josef Martínez, quien ya acumula cinco anotaciones en esta competición.

El partido de ida está programado para que inicie a las 6 p. m. en el Morera Soto.