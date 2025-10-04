Hamás se declara "dispuesto" negociar detalles finales del plan de cese el fuego en Gaza

Hamás afirmó este sábado que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

"Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones", declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.

El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.

Entre tanto, en Israel organizaciones de víctimas insisten al gobierno de Netanyahu la apertura de vías de negociación.

La principal asociación israelí que representa a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que inicie conversaciones para implementar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, con miras a un cese al fuego en Gaza.

"Pedimos al primer ministro Netanyahu que inicie de inmediato negociaciones eficaces y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa", afirmó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado, en el que se declaró con firmeza a favor de la propuesta de Trump para la liberación de los rehenes.

El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes retenidos en Gaza en el marco del plan propuesto esta semana por el presidente estadounidense, aunque expresó algunas reservas y pidió negociar los detalles.