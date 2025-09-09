Hamás reivindica el atentado mortal del lunes en Jerusalén

El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás reivindicó el martes la autoría de un ataque a tiros que se saldó con seis muertos el lunes en Jerusalén Este.



Las Brigadas Ezzedin al Qasam "reivindican la autoría del ataque a tiros que se produjo ayer por la mañana (...) cerca del cruce de la colonia de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén", indicaron en un comunicado publicado en Telegram.



Noticia en desarrollo.