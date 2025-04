Hamás publica video que muestra con vida a rehén colombo-israelí

La rama armada de Hamás difundió el sábado un video que muestra con vida a un rehén, identificado por los medios como Elkana Bohbot, un israelí con nacionalidad colombiana secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El video, difundido por las Brigadas Ezedin al Qasam, dura aproximadamente cuatro minutos y muestra a un rehén hablando por un teléfono fijo en hebreo y después en inglés.

La familia expresó su autorización para que las imágenes sean publicadas en los medios.

En las imágenes Bohbot aparece muy demacrado, en llanto, sentado con una manta sobre las piernas. El rehén parece estar hablando por teléfono con miembros de su familia.

Durante la conversación pide que su esposa, una ciudadana colombiana, vaya a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Donald Trump, abogue por su liberación.

With the family’s permission: Hamas released a propaganda video of hostage Elkana Bohbot, 36, for the third time.



They forced him to fake a phone call with his family—who he hasn’t spoken to in 550+ days. This is one of the most sick acts of psychological terrorism I’ve seen. We… pic.twitter.com/XZp0YngTDU