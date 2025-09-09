Hamás dice que hubo varios muertos en ataque de Israel en Catar pero que sus líderes sobrevivieron

Un dirigente de Hamás dijo a la cadena catarí Al Jazeera que hubo varios muertos en los bombardeos israelíes en Doha del martes pero que sus principales líderes sobrevivieron.

"El liderazgo de Hamás sobrevivió al cobarde intento de asesinato", dijo Suhail al-Hindi, un dirigente político de Hamás, y afirmó que el hijo de Khalil al-Hayya, el principal negociador del movimiento palestino, está entre los fallecidos.

﻿ Netanyahu se pronuncia sobre la tregua

La guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si el movimiento islamista palestino Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó este martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Israel aceptó los principios, la propuesta presentada por el presidente Trump para poner fin a la guerra, comenzando con la liberación inmediata de todos nuestros rehenes", declaró Netanyahu en un acto celebrado en la embajada estadounidense en Jerusalén. "Si se acepta la propuesta del presidente Trump, la guerra puede terminar inmediatamente", añadió.