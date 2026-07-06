Hamás anuncia la disolución de su gobierno en la Franja de Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes (06.07.2026) la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático conformado por palestinos pueda administrar el enclave, según el acuerdo de alto al fuego alcanzado con Israel gracias a la mediación de la Junta de Paz.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, "ha presentado oficialmente su dimisión", dijo en rueda de prensa Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás. También "decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)", añadió.

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto al fuego entre el grupo islamista, considerado terrorista por la Unión Europea, e Israel en octubre de 2025. Por medio de un comunicado, el gobierno gazatí expresó su "plena disposición” de entregar las riendas al comité.

Solo "personal técnico y profesional"

"Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantable, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional", dice la nota leída por el portavoz del Gobierno. De momento, Israel no ha dejado que los miembros del comité ingresen a territorio palestino.

Hamás señaló que a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo "personal técnico y profesional" cuya tarea será "garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo". Todos estos empleados públicos están "plenamente dispuestos" a trabajar bajo las órdenes del NCAG y "acatar sus directivas y decisiones".

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que sin embargo en la práctica está completamente bloqueado ya que, por un lado, Hamás aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, y, por otro lado, Israel no permite la entrada del Comité de Administración al enclave.



