Hallan todos los cuerpos de avión estrellado en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia recuperaron los cadáveres de las 10 personas (tres pasajeros y siete tripulantes) que iban a bordo del avión ATR 42-500 de Indonesia Air Transport siniestrado el pasado sábado en la provincia de Célebes Meridional, en la región centro-este del archipiélago, informó este viernes (23.01.2026) la agencia nacional de salvamento Basarnas.

Las autoridades explicaron que los socorristas recuperaron los diez cuerpos, de los cuales dos ya fueron trasladados desde las Montañas Bulusaraung, de densa vegetación y difícil acceso, hasta la base aérea militar Sultan Hasanuddin, en el sur de la isla de Célebes Meridional. Basarnas remarcó que el proceso de "evacuación está actualmente en marcha", e implica el traslado de cuerpos y de partes de la aeronave.

El domingo pasado, los rescatistas recuperaron el primer cuerpo y "varias piezas de restos de la aeronave, incluidas partes del fuselaje y asientos" e identificaron la ubicación del motor del avión, un turbohélice. Ya a comienzos de semana se habían hallado ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña. Los dos cuerpos restantes fueron encontrados este viernes.

Se desconocen aún causas de la tragedia

El avión accidentado partió el sábado 17 de enero de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando el Control de Tráfico Aéreo (ATC) "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban siete tripulantes y tres funcionarios del Ministerio de Pesca, entidad que había contratado el vuelo para monitorear recursos pesqueros.

La cronología difundida por la Dirección General de Transporte Aéreo detalla que instruyeron a la aeronave para que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero detectaron que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación" y volvió a dirigirse a la tripulación para que corrigiera la posición. Tras estas indicaciones, "se perdió la comunicación con la aeronave", por causas todavía desconocidas.

El hallazgo de la caja negra del avión, que ocurrió el miércoles, podría arrojar luz sobre lo sucedido.