Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California

Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de California tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades locales este miércoles, mientras las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.



El alud impactó a un grupo de quince personas el martes en el pico Castle, un conocido destino turístico de la Sierra Nevada de California, en el oeste de Estados Unidos.



Seis víctimas fueron rescatadas en medio intensas condiciones climáticas, consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes con fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas.



"Dos de los seis no podían moverse. No podían caminar debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha", dijo la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. Uno de ellos continúa hospitalizado.



"Continuamos buscando a uno de los miembros", añadió.



"Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver", agregó Moon.



La sheriff declinó a identificar a las víctimas tras conversar con sus familiares, pero detalló que provenían de varias regiones de Estados Unidos.



La avalancha se produjo la mañana del martes en la montaña de 2.777 metros, que pertenece además al Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a un grupo de quince personas: once esquiadores y cuatro guías de la compañía Blackbird Mountain.



La cifra inicial era de dieciséis, pero las autoridades confirmaron que una persona había desistido del paseo a última hora.



Moon informó que el grupo regresaba de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando ocurrió el alud.



"Los individuos que sobrevivieron reportaron que trataban de retirarse en grupo, que alguien vio la avalancha, que gritó 'avalancha', y que los cubrió rápidamente", dijo el capitán Rusty Green.



Quienes resistieron al impacto inicialmente encontraron cerca a tres de las víctimas fatales, mientras esperaban por el rescate, y los socorristas hallaron al resto.



Los rescatistas esperan por una ventana climática favorable para retirar los cuerpos de la montaña



Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, donde está el pico Castle.



El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó de que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir esta semana hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin de este miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.



"Había muchas advertencias sobre esta tormenta", reflexionó Moon.



"Estamos en conversaciones con la compañía de guías sobre los factores que pesaron en las decisiones que tomaron, pero esto definitivamente es una advertencia para todos".