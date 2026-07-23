Hallan muerto a un cazatalentos francés vinculado a Epstein

Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su domicilio de las afueras de París, un deceso que sacudió el miércoles (22.07.2026) a las denunciantes que reclamaban justicia.

La justicia francesa investigaba al hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Él negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.

Pero fue hallado muerto el lunes en su domicilio en Colombes, al noroeste de París, y la justicia investiga ahora "las causas de la muerte", indicó la fiscalía de Nanterre, que confirmó una información del diario Le Parisien.

"Murió y era inocente", declaró a AFP su abogada Menya Arab-Tigrine, para quien "si murió de un infarto, esa espera (judicial) insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver".

La exmodelo sueca Ebba P. Karlsson presentó la primera denuncia en febrero, tras reconocerlo en los archivos desclasificados, en los que se menciona a Daniel Siad en más de 1.000 documentos.

En su denuncia, acusaba al cazatalentos de violarla cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente. "Estoy conmocionada", dijo a la AFP Karlsson. "Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante", agregó.

"Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales... Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento", precisó.

La Fiscalía de París afirmó que con la muerte de Siad se extingue el proceso en su contra, pero continúa la investigación sobre "los cargos de trata de personas en banda organizada y asociación ilícita con el fin de preparar un delito" vinculado a Epstein, que tenía un apartamento en la capital francesa.