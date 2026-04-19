Hallan cadáveres de 50 menores y seis adultos en un cementerio de Trinidad y Tobago

La policía de Trinidad y Tobago informó este sábado que halló los cadáveres de 50 niños y seis adultos en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de la capital, Puerto España.

Las investigaciones iniciales apuntan a un caso de cadáveres no reclamados que fueron enterrados ilegalmente.

Las autoridades iniciaron una "investigación urgente tras el hallazgo de varios restos humanos en el cementerio de Cumuto, ocurrido más temprano hoy", informó la policía de esta isla caribeña en un comunicado.

"Los indicios preliminares sugieren que este podría ser un caso relacionado con la disposición ilegal de cadáveres no reclamados", añade la misiva.

Cuatro hombres adultos y una mujer estaban debidamente identificados, mientras que al menos dos cuerpos mostraban indicios de autopsia antes de ser enterrados.

Unidades especializadas están en el lugar para investigar el caso y la policía pidió a la comunidad aportar información de utilidad para la investigación.

El departamento policial "está abordando este asunto con urgencia, sensibilidad y un compromiso inquebrantable con descubrir la verdad. Todo cadáver debe ser tratado con dignidad y conforme a la ley", dijo el comisario Allister Guevarro.

"Cualquier persona o institución que se determine que ha incumplido ese deber será plenamente responsable de sus actos", agregó.

Los hechos violentos son frecuentes en este archipiélago ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, un punto común en rutas de narcotráfico que operan en la región.

Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord que llevó al gobierno a decretar un estado de emergencia.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo ubicó como el sexto país más peligroso del mundo con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El año siguiente la tasa de muertes violentas se redujo un 42%, pero a inicios de marzo de este año la presidenta Kamla Persad-Bissessar decretó nuevamente un estado de emergencia por el incremento de hechos violentos.

