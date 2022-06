Haaland quiere "ganar trofeos" con el Manchester City

13 de junio de 2022, 10:57 AM

Erling Haaland afirmó este lunes que quiere "ganar trofeos" con el Manchester City, que oficializó la llegada del atacante noruego, con el que espera poder conquistar por fin la Liga de Campeones europea.

El Manchester City y el Borussia Dortmund habían anunciado en mayo que habían llegado a un acuerdo para el traspaso del internacional noruego, considerado uno de los mejores de su generación. El jugador se une al equipo que entrena Josep Guardiola por cinco años, hasta 2027.

Haaland estaba en la agenda de varios grandes de Europa, pero eligió el Manchester City, donde su padre, el exdefensa Alf Hinge Haaland, jugó entre 2000 y 2003.

The wait is finally over! 🔵 #mancity @ManCity pic.twitter.com/vt0bLB1w76