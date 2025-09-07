"Ha sido el Cielo en la Tierra", dice tica presente en canonización de Carlo Acutis

La ceremonia de canonización de Carlo Acutis, llevada a cabo la madrugada de este domingo, estuvo marcada de inicio a fin por la presencia de costarricenses.

Tal es el caso de Lisandra Chaves, quien viajó hasta Roma, Italia, para ser parte de ese momento.

"Bellísimo. Ha sido como el Cielo en la Tierra estar aquí", contó esta mujer en un video divulgado a los medios.

Chaves contó que en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se topó con varias nacionales que también decidieron emprender el viaje de fe.

"Es una fiesta para toda la Iglesia. Que vivan la Iglesia y sus santos. Les pedimos a ellos su intercesión por todos nuestros jóvenes. Que Dios nos ayude para que nuestros jóvenes puedan dar un buen testimonio y puedan llevar el bien a todos los demás.

Pero las relaciones con Costa Rica no quedan ahí. A la cita también acudió la joven costarricense Valeria Valverde. Ella fue recibió un milagro atribuido a la intercesión del primer santo milenial.

A ella le correspondió la lectura de la primera intención en la oración de los fieles en la ceremonia.

Valga recordar que, el 2 de julio de 2022, esta muchacha sufrió a sus 21 años un accidente en bicicleta, mientras transitaba por Florencia, Italia, en donde estudiaba. Producto del incidente, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y requirió una cirugía con un pronóstico bastante reservado.

Fue entonces cuando una mujer que trabajaba para la mamá de Valverde, Liliana, empezó a orar para que su salud mejorara. Sus peticiones las dirigió a Acutis.

Incluso, el 8 de julio de 2022, la madre de la muchacha hizo la peregrinación a la tumba del entonces beato, en Asís de Perugia, también en Italia. Ese mismo día, Valverde empezó a dar señales de mejoría, hasta alcanzar su recuperación.

Pero además, el sábado, la madre del nuevo santo, Antonia Salzano dijo a Telenoticias que esperaba consideraba a como "un país afortunado" y "virtuoso".

La mujer cree que Valverde recibió el milagro de su hijo, precisamente por lo creyentes que es Costa Rica. Asimismo, aseguró que espera visitar el territorio nacional alguna vez.



Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años y apodado el "ciberapóstol" por haberse dedicado a difundir la fe católica en internet, fue declarado santo por el papa León XIV en una ceremonia a la que acudieron alrededor de 80.000 creyentes.

En la ceremonia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.