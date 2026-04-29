Guerrilleros disidentes asumen la autoría del atentado que dejó 21 muertos en Colombia

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un "error táctico" la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a "errores" en sus maniobras militares.

"Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna", señala el texto.

Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos.

Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país.

La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a "proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques". También a los grupos armados a "cesar cualquier ataque".

El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias "Mi Pez", fue capturado el martes.

- Sabotaje a las elecciones -

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022.

Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la "extrema derecha" de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados.

En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.

Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana.

"Noboa es el encargado de violentar a Colombia", escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.

Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una "incursión" guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como "mentiras".

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70% de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.