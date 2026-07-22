Guerra en Irán le ha costado $37.500 millones a EE. UU.

La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos aproximadamente 37.500 millones de dólares, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cifra superior a la estimación anterior de 29.000 millones de dólares.

Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense en respuesta a las preguntas del senador demócrata Dick Durbin, Hegseth explicó que la cifra incluía no solo los gastos ya incurridos, sino también el gasto proyectado hasta el final del actual año fiscal, el 30 de septiembre.

Añadió que la estimación abarcaba partidas como la paga militar, así como los gastos de operación y mantenimiento.

Ante la pregunta de Durbin sobre si la continuación de los combates sugería que los costos podrían aumentar aún más en los próximos meses, Hegseth indicó que parte de la estimación de 37.500 millones de dólares ya contemplaba el gasto previsto hasta finales de septiembre.

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Hegseth aprovechó la comparecencia para instar al Congreso a aprobar una solicitud de financiación suplementaria para la defensa de 67.000 millones de dólares, afirmando que este dinero ayudaría a mantener la preparación militar, reemplazar el equipo utilizado en el conflicto y acelerar la inversión en municiones y nuevos sistemas de armas.

Aclaró que la solicitud suplementaria se concibió como financiación de emergencia y no sustituiría el presupuesto base de defensa habitual. Hegseth afirmó que su objetivo era un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2026.

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, declarando que la campaña tenía como objetivo impedir que la República Islámica adquiriera armas nucleares.

El alto el fuego de abril y un acuerdo marco para futuras negociaciones se han visto socavados por la reanudación de los ataques por ambas partes, lo que ha avivado la preocupación por una mayor escalada. El ejército estadounidense afirma que 18 militares han muerto en el conflicto.