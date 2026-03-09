Guatemala anuncia fin de embargo militar de EE. UU. y comprará armas

Guatemala anunció este lunes el levantamiento del embargo militar impuesto por Estados Unidos hace casi medio siglo por violaciones a los derechos humanos, e inició un proceso para la compra de armas, aviones y equipamiento.

El Congreso estadounidense impuso la prohibición en noviembre de 1977 por las sistemáticas violaciones y asesinatos en el marco del conflicto armado que, según la ONU, dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.

Pese a ello, Washington siguió donando equipamiento a las Fuerzas Armadas guatemaltecas para combatir el narcotráfico.

Como resultado de la "confianza" y la "cooperación estratégica", Guatemala y Estados Unidos "han alcanzado avances concretos, entre ellos el levantamiento del embargo militar", dijo el ministro de Defensa, Henry Sáenz, en rueda de prensa.

La decisión permitirá que Guatemala pueda hacer "negocios de gobierno a gobierno con los Estados Unidos" e "incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas", añadió Sáenz, acompañado por el presidente del país, Bernardo Arévalo.

El ejército guatemalteco, cuyos principales proveedores son Israel y Colombia, tiene un presupuesto de unos 50 millones de dólares para adquirir armamento en 2026, según el ministro.

Tras el fin del embargo, el país inició trámites para comprar aviones, municiones y equipo especial para operaciones nocturnas, detalló, Sáenz. "Ahora vamos a poder comprarle al mejor mercado del mundo", subrayó.

El ministro explicó que el levantamiento no se formalizó mediante un documento, sino que fue posible tras el cumplimiento de una serie de requisitos.

Uno de ellos es el compromiso de que el ejército de Guatemala "no atiende a radicalismos ni a intereses políticos", sino que está bajo la orden de un presidente democrático y que es "apolítico".

También, que los militares ahora se dedican a reforzar fronteras y enfrentar amenazas trasnacionales como el tráfico de drogas, y no están inmersos en un conflicto armado interno.

Guatemala quedó al margen de un acuerdo suscrito el pasado sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y 17 países americanos, que prevé el uso de "fuerza militar letal" contra los cárteles del narcotráfico y "redes terroristas".