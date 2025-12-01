Guardiola no sabe poner fecha al regreso a las canchas de Rodri

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue incapaz este lunes de precisar la fecha de regreso a las canchas del centrocampista español Rodri Hernández, que tan solo ha jugado un minuto en los últimos diez partidos disputados por los Citizens.

El Balón de Oro 2024 se perdió prácticamente toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla y pese a que reapareció en el Mundial de Clubes, a mitad de año, se volvió a lesionar en octubre.

El campeón de Europa con España tampoco entró en la convocatoria para el partido del martes contra el Fulham, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Premier League, y es duda para el fin de semana contra el Sunderland.

"No, todavía no", contestó Guardiola al ser preguntado en conferencia de prensa si Rodri, de 29 años, estaba disponible para el martes.

"No lo sé", añadió más tarde al ser cuestionado sobre su eventual participación en el partido del próximo sábado.

Sobre su rival del martes, que el pasado fin de semana ganó 2-1 en su visita al Tottenham, el técnico español destacó que su entrenador "Marco (Silva) lleva muchos años allí y siempre son partidos muy, muy duros, difíciles".

"Su organización es excepcional y cada año tengo la impresión de que son cada vez mejores con la pelota. Un rival muy duro", añadió.



