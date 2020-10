Guardiola anuncia que Agüero estará de baja "10-15 días mínimo"

El goleador argentino del Manchester City Sergio Agüero seguirá ausente de los terrenos de juego "10-15 días como mínimo", anunció su entrenador Pep Guardiola este lunes en la previa del partido de Champions en Marsella.

Agüero sufrió una nueva lesión muscular el pasado sábado contra el West Ham (1-1). "Tiene para 10-15 días mínimo, sino tres semanas o un mes si hace falta algo más de tiempo" de recuperación, explicó el técnico catalán en conferencia de prensa.

El goleador reaparecía el sábado tras recuperarse de otra lesión, pero Guardiola descartó que el argentino jugase demasiado pronto: "Hemos sido muy pacientes. No forzamos a los médicos. Sabíamos que no estaba en las mejores condiciones, pero no teníamos otro delantero centro y era importante que jugase 60 minutos. Lamentablemente se lesionó en una jugada".

Guardiola añadió que "Sergio regresará cuando esté completamente recuperado".

"Lo echamos mucho en falta. Lo que ha hecho en el club es extraordinario, es una leyenda del City".

El delantero brasileño Gabriel Jesus también está lesionado y no jugará en Marsella.

