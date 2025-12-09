Guadalajara y Talavera, primeros rivales de Barça y Real Madrid en Copa del Rey

El Guadalajara y el Talavera, ambos de tercera categoría, serán los primeros rivales en la Copa del Rey del Barcelona y Real Madrid, tras el sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

Los dos grandes del fútbol español, junto a Atlético de Madrid y Athletic Club, habían quedado exentos de este torneo hasta estos dieciseisavos de final por ser los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudita.

Atlético y Athletic también tendrán rivales de categoría inferior: Atlético Baleares, único superviviente de la cuarta categoría, y Ourense, de tercera.

Las eliminatorias se jugarán entre el 16 y 18 de diciembre, menos la del Granada-Rayo Vallecano, ya que los madrileños tienen esa semana Conference League.

El sorteo deparó un único enfrentamiento entre equipos de la máxima división del fútbol español, entre Alavés y Sevilla.

Será a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría.

Dieciseisavos de final de la Copa del Rey:

Ourense CF (3ª) - Athletic Club (1ª)

Atlético Baleares (4ª) - Atlético de Madrid (1ª)

CF Talavera (3ª) - Real Madrid (1ª)

CD Guadalajara (3ª) - FC Barcelona (1ª)

Real Murcia (3ª) - Real Betis (1ª)

CD Eldense (1ª) - Real Sociedad (3ª)

Burgos CF (2ª) - Getafe CF (1ª)

Cultural Leonesa (2ª) - Levante UD (1ª)

SD Eibar (2ª) - Elche CF (1ª)

RC Deportivo (2ª) - Real Mallorca (1ª)

Real Racing Club (2ª) - Villarreal CF (1ª)

Real Sporting (2ª) - Valencia CF (1ª)

SD Huesca (2ª) - Osasuna (1ª)

Granada CF (2ª - Rayo Vallecano (2ª)

Albacete Balompié (2ª) - RC Celta de Vigo (1ª)

Deportivo Alavés (1ª) - Sevilla FC (1ª)



