Grupo de hombres armados mata a ocho personas en un cumpleaños en Sudáfrica

30 de enero de 2023, 10:34 AM

Gqeberha, Sudáfrica | La policía de Sudáfrica lanzó un operativo este lunes para capturar a los hombres que dispararon contra un grupo que celebraba un cumpleaños el fin de semana en la ciudad de Gqeberha, matando a ocho personas.



En total tres personas fueron heridas en el tiroteo que se produjo en la noche del domingo en una barriada de Gqeberha, que antes era conocida con el nombre de Port Elizabeth.



Entre los muertos está el cumpleañero y dueño de la casa donde se celebró la fiesta.



"Había un cumpleaños en la casa y de repente personas desde afuera entraron y comenzaron a disparar al azar", dijo a AFP la portavoz de la policía, Priscilla Naidu.



Todavía se desconoce el motivo del ataque y las víctimas no han sido identificadas.



La policía informó que hay en curso una operación para dar con los autores de la matanza.



Una multitud de curiosos se congregó el lunes fuera de la casa donde se produjo el tiroteo, una vivienda social de bajo costo.



Mandla Booi, un vecino del fallecido de 55 años, contó que está vivo gracias a que se fue de la fiesta unos minutos antes de la balacera.



"Pasé por aquí ayer y vi gente divirtiéndose", dijo a AFP. "No me quedé mucho".



"Menos de 20 minutos después escuché el tiroteo", agregó.



Los tiroteos son frecuentes en Sudáfrica, donde se registra una de las mayores tasas de homicidios del mundo, debido a la violencia de las pandillas y el alcohol.



Entre julio y septiembre, hubo más de 7.000 asesinatos.