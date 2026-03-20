Grupo de 140 personas vuela de Miami a La Habana para llevar ayuda humanitaria

Unas 140 personas vuelan este viernes desde el aeropuerto de Miami (Florida) a La Habana como parte del convoy internacional Nuestra América, que se reunirá en la capital cubana para llevar ayuda humanitaria a la isla.



"Vamos a llevar suministros, muchos suministros médicos, comida, equipos solares, porque no están recibiendo gasolina, así que no tienen electricidad. Es verdaderamente aterrador", dijo Megan Russell, de 26 años, que trabaja para la oenegé pacifista CODEPINK, coorganizadora de la iniciativa.



Cuba afronta una fuerte crisis económica desde hace años, agravada por la suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.



El grupo que parte desde Miami lleva unas 2,8 toneladas de medicamentos y suministros médicos, un cargamento valorado en 433.000 dólares.



Sus miembros forman parte del convoy Nuestra América Convoy, organizado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, legisladores, organizaciones humanitarias y figuras públicas.



Medea Benjamin, cofundadora de CODEPINK, se muestra muy crítica con la decisión de la administración de Donald Trump de cortar el suministro de petróleo a Cuba, en plena política de presión hacia el gobierno comunista de La Habana.



"Esto es como un asedio medieval. Es una política cruel e inhumana. Y queremos ir allí no solo para llevar esta ayuda material, que es una gota en el océano. Sobre todo queremos decir que nosotros, en Estados Unidos, no apoyamos esta política", afirmó desde el aeropuerto.



Mark Friedman, otro de los que viajan a La Habana, considera que la política promovida por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hacia Cuba vulnera el derecho internacional.



"No hago distinción entre el gobierno y el pueblo cubano. Tienen una democracia amplia en todos los niveles", aseguró este miembro del grupo Hands Off Cuba Committee ("No toquen a Cuba"), que aboga por intercambios científicos y culturales con la isla.



La iniciativa no convence a todos en Miami. Phil Ehr acudió al aeropuerto para protestar contra el envío de ayuda al país caribeño.



"Me opongo al apoyo al régimen comunista del que trata este llamado convoy. Es un error de criterio, ya que todo lo que llegue a Cuba va a ser absorbido por el gobierno", dijo este veterano retirado de la Marina estadounidense, que rechaza las conversaciones mantenidas entre Washington y La Habana.

