Groenlandia "no está en venta", dice primera ministra danesa a Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó el miércoles que Groenlandia "no está en venta", en respuesta a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el territorio insular danés.



"Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es lamentablemente muy clara sobre este tema, y nuestra posición también es tan clara como lo ha sido desde el inicio: Greonlandia evidentemente no está en venta", declaró a los periodistas al llegar a Turquía para la cumbre de la OTAN.



Trump insistió el martes en Ankara en que el territorio autónomo danés debería ser "controlado por Estados Unidos", aunque sin amenazar con tomarlo por la fuerza como lo ha hecho previamente.



La amenaza de Trump puso en aprietos a inicios de año a la Alianza Atlántica, cuando afirmó que Groenlandia es indispensable para la "seguridad" de Estados Unidos.



Tras varias semanas de retórica agresiva, Trump bajó el tono y anunció en enero un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuyos contornos continúan difusos.



"Esperamos que todo el mundo, incluidos todos los aliados, respete el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos el respeto de todos a nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", expresó Frederiksen.

