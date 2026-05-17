Griezmann se despide del Metropolitano y Vinícius mantiene con vida al Real Madrid

Sevilla, España | La leyenda del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, disputó este domingo sus últimos minutos ante su afición frente al Girona (1-0) y recibió un emotivo homenaje en el Metropolitano, mientras un gol de Vinícius Jr. dio la victoria al Real Madrid en Sevilla (1-0).

Al borde de las lágrimas desde su llegada al estadio, Griezmann, de 35 años, se despidió de los aficionados rojiblancos al término de su partido número 500 de Liga con el Atlético, y probablemente de su penúltimo encuentro en Europa antes de marcharse este verano a Orlando, en Estados Unidos.

Koke: “Ahora se me va mi hermano”

“Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Ahora se me va mi hermano. El máximo goleador del Atlético de Madrid... Gracias por alegrarnos todos los días. En los momentos difíciles siempre aparece Antoine y nos saca una sonrisa”, afirmó un emocionado Koke, capitán del Atlético.

En un discurso desde el centro del campo tras el encuentro, Griezmann también tuvo palabras para su entrenador.

“Quiero dar las gracias a quien lo ha cambiado todo aquí, don Diego Simeone. Gracias a ti pude convertirme en campeón del mundo en 2018, gracias a ti pude sentirme como el mejor jugador del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo pelear por ti en el campo”, expresó el francés.

Girona y Mallorca, en descenso

Los nueve partidos disputados en horario unificado este domingo dejaron abierta la lucha por la permanencia de cara a la última jornada.

Girona (18º) y Mallorca (19º) iniciarán la fecha final en puestos de descenso y, por ahora, acompañarían al Real Oviedo, que perdió 1-0 en casa ante el Alavés.

En la pelea por la salvación, la victoria del Levante frente al Mallorca (2-0) dejó muy comprometido al conjunto bermellón dirigido por Martín Demichelis.

El Mallorca necesitará vencer al Oviedo y esperar otros resultados, mientras que el Girona deberá derrotar al Elche tras caer 1-0 en el Metropolitano con un gol de Ademola Lookman.

En la zona alta, el Villarreal perdió 2-0 ante el Rayo Vallecano, que disputará la final de la Conference League contra el Crystal Palace.

El Submarino Amarillo peleará en la última fecha por el tercer puesto junto al Atlético.

Además, Espanyol y Valencia aseguraron su permanencia en primera división para la próxima temporada.

El conjunto catalán venció 2-1 a Osasuna, mientras el Valencia derrotó 4-3 a la Real Sociedad en San Sebastián.

Ambos clubes todavía conservan opciones de clasificar a la Conference League.

Mbappé asiste, Lewandowski se despide

El Sevilla también aseguró la permanencia pese a caer ante un Real Madrid en el que Kylian Mbappé fue titular y disputó los 90 minutos, en medio de su polémica con el técnico Álvaro Arbeloa.

El capitán francés criticó recientemente la decisión de Arbeloa de dejarlo en el banquillo frente al Oviedo, afirmando que el entrenador le dijo que era “el cuarto delantero de la plantilla”, algo que el técnico negó posteriormente.

Mbappé, máximo referente ofensivo del Real Madrid esta temporada con 41 goles en 42 partidos, dio este domingo la asistencia para el gol de Vinícius en el minuto 14.

En el último encuentro de la jornada, el ya campeón Barcelona venció 3-1 al Betis, clasificado a la Champions League, con un doblete del brasileño Raphinha, recuperado de su lesión.

En el Camp Nou también se vivió otra despedida histórica: la del polaco Robert Lewandowski.

A diferencia de Griezmann, el exdelantero del Bayern Múnich, de 37 años, no confirmó su próximo destino, aunque la prensa catalana lo vincula con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Llevaré a Barcelona en mi corazón para siempre. Culé una vez, culé para siempre. ¡Visca el Barça!”, declaró Lewandowski en su despedida.



Griezmann se despide del Metropolitano y Vinícius mantiene con vida al Real Madrid



