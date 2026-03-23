Griezmann avanza en su fichaje con Orlando City para la MLS tras esta temporada

Miami, Estados Unidos | El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, está cerca de comprometerse con el Orlando City Soccer Club, de la Major League Soccer (MLS), para un traspaso en verano, indicaron a la AFP dos fuentes cercanas a las negociaciones.

Griezmann recibió la autorización del Atlético de Madrid para desplazarse a Florida durante el parón internacional con el fin de cerrar un acuerdo para un traspaso este verano, indicó el domingo una primera fuente, confirmando informaciones de varios medios.

El francés "tiene efectivamente autorización del club para desplazarse a Orlando en sus días libres con el fin de avanzar en las conversaciones relacionadas con su futuro", confirmó el lunes a la AFP otra fuente cercana al jugador.

El campeón del mundo en 2018 lleva varias semanas negociando con el club de Florida, que posee los "discovery rights" del jugador, un mecanismo de la MLS que otorga prioridad a un equipo en un traspaso.

El Atlético de Madrid había cerrado la puerta a comienzos de mes a una salida del francés en plena temporada, durante la ventana de mercado estadounidense abierta hasta el 26 de marzo.

Griezmann, que celebró el sábado sus 35 años y es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid (211 tantos), debería recalar este verano en la MLS, competición a la que se le vincula desde hace varios años.

El exsegundo capitán de la selección de Francia (137 internacionalidades, 44 goles) siempre ha mostrado interés por Estados Unidos y por sus ligas deportivas profesionales, en particular la NBA.

Aunque ya no es un titular indiscutible en el Atlético de Madrid, Griezmann ha marcado 13 goles esta temporada. El año pasado amplió su contrato con el club madrileño hasta junio de 2027.

El atacante aspira a varios títulos con los colchoneros esta temporada: disputará la final de la Copa del Rey el 18 de abril contra la Real Sociedad, su primer club, justo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, los días 8 y 15 de abril.

Los colchoneros ocupan la cuarta plaza de LaLiga tras 29 jornadas, a 16 puntos del líder, el FC Barcelona. El domingo perdieron 3-2 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El Orlando City solo ha ganado un partido y suma cuatro derrotas desde el inicio de la temporada de la MLS en febrero.