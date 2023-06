Gregg Berhalter es restituido como técnico de Estados Unidos

Gregg Berhalter fue nombrado de nuevo seleccionador de Estados Unidos seis meses después de su conflictiva salida del cargo, confirmó este viernes la federación estadounidense (US Soccer).



Berhalter terminó contrato con el 'Team USA' después de guiarlo hasta los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y no fue renovado en medio de una agria disputa pública con el prometedor jugador Gio Reyna y su familia y de una investigación por un caso de violencia doméstica que cometió hace tres décadas.



US Soccer llevó a cabo desde inicios de año un proceso de selección de otro técnico, pero como avanzó el jueves el medio digital The Athletic, finalmente se decantó por restituir a Berhalter en el puesto de cara al proceso hacia el Mundial de 2026 que Estados Unidos coorganizará con México y Canadá.