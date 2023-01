Gran parte de Pakistán afectado por un apagón eléctrico

Islamabad, Pakistán | Gran parte de Pakistán se vio afectado este lunes por un importante apagón, incluyendo ciudades como Karachi y Lahore, informaron las autoridades.



Los cortes de electricidad son frecuentes en este país de 220 millones de habitantes, que lleva años lidiando con una crisis energética a causa de un sistema de suministro envejecido y complejo.



El apagón, que duró varias horas, se debió a una falla ocurrida a las 07H30 (02H30 GMT). Se trata del segundo incidente de esta magnitud en dos años.



"Según la información inicial, la frecuencia del sistema [de alimentación eléctrica] en la red nacional cayó esta mañana [lunes], lo que provocó un enorme apagón", indicó en Twitter el Ministerio de Energía.



Poco después se restableció el suministro en la capital, Islamabad, y en Peshawar (noroeste).



Pero en Karachi (sur, 15 millones de habitantes) y en Lahore (noreste, 10 millones de habitantes) seguían sin electricidad a última hora de la mañana.



"Nos costó mucho venir a la escuela porque no había electricidad en casa", afirmó Vareesha Nadeem, un profesor de Karachi de 25 años.



"Aquí, en las aulas, usamos luces a pilas pero pronto dejarán de funcionar. Los cortes de electricidad se han convertido en una parte más de nuestra vida, de tan a menudo que ocurren", agregó.



Un vendedor de Karachi dijo a la AFP que temía que sus reservas de leche fresca se deterioran por no poder tenerlas refrigeradas, y un impresor de 39 años, Khurrum Khan, declaró que los pedidos se le estaban acumulando a causa del apagón.



La inestabilidad del suministro eléctrico pakistaní "es una maldición permanente que nuestros gobiernos no han logrado solventar", se quejó Khan.



El apagón no afectó inmediatamente al sistema sanitario, pues la mayoría de hospitales cuentan con generadores de emergencia.



La calefacción de las escuelas es de gas.



El corte impactó sobre todo en los hogares, pero también en la industria, incluido el sector textil, que representa cerca del 60% de las exportaciones nacionales.



En enero de 2021, un apagón similar dejó a la mayor parte del país sin electricidad durante varias horas, después de que una avería en el sur provocara una reacción en cadena que acabó afectando a varias centrales eléctricas.