Gran Jurado frena intento de Trump de acusar a demócratas

Un gran jurado federal en Washington rechazó el martes (10.02.2026) el intento del Departamento de Justicia de acusar a seis legisladores demócratas, por la publicación de un video en el que recordaban a militares y miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales.

El jurado de la capital de Estados Unidos determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas, por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armadas, que presentó la administración del presidente Donald Trump.

Entre los señalados figuraban el senador Mark Kelly, de Arizona, y la senadora Elissa Slotkin, de Michigan, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia.

El intento de acusación se produjo tras la difusión, el año pasado, de un video organizado por Slotkin en el que los legisladores advertían que las "amenazas a la Constitución" también pueden provenir del interior del país, y subrayaban que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas.

El video desató la molestia de Trump, quien en redes sociales calificó el mensaje de "sedicioso" y pidió castigos severos contra los legisladores, inclusive la pena de muerte.

El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la decisión del gran jurado.