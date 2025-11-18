Golpe a red de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación en España

La Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y Países Bajos, ha desmantelado la "oficina" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España. En total, fueron detenidas 20 personas en el marco de una operación llevada a cabo en diferentes puntos de la geografía española.

La Dirección General de la Policíade España informa en su web que los detenidos, algunos de la camorra italiana, se dedicaban, presuntamente, a introducir grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje.

Bautizada como operación Oyamel, los agentes se han incautado de 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Maquinaria industrial que ocultaba drogas

Los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) constataron que esta organización coordinaba los envíos de droga -cocaína y metanfetaminas- desde una finca ubicada en la provincia de Ávila, con ramificaciones en Bilbao y Valencia.

Desde otras fincas en Talavera de la Reina, en la también céntrica provincia de Toledo, recepcionaban y enviaban la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto rumbo a Italia, donde tenían vínculos con la camorra napolitana.

Entre los 20 arrestados en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, hay un empresario español encargado de dar soporte logístico de esta oficina del cártel mexicano, al que apoyaba con varias sociedades mercantiles, a través de las cuales lavaba el dinero procedente de la droga. También había entre los detenidos dos objetivos prioritarios de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y varios miembros de la camorra italiana.