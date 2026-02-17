Golazo de Vinícius abre el candado del Benfica para el Real Madrid en la Champions League

Un golazo de Vinícius Jr. al minuto 5 abrió el candado que había puesto el Benfica y le permitió al Real Madrid llevarse una victoria valiosa en la ida de la repesca de los octavos de final de la Champions League.

El partido no había sido brillante y las emociones eran pocas. Tuvo que aparecer la genialidad del brasileño, que dominó, encaró y puso su remate en el ángulo.

Tras el tanto, la celebración del merengue generó la molestia de los jugadores del Benfica y el partido fue suspendido varios minutos luego de que Vinícius acusara a Prestianni de insultos racistas.

Con la ventaja, los de Arbeloa supieron manejar las acciones y volver a ponerle candado al juego para llevarse al Bernabéu una justa ventaja.

Vinicius Jr scored an absolute worldie of a goal, just brilliant. Nobody will remember it & that moment is taken away from him because of Gianluca Prestianni's racial abuse afterwards.



If Vini does not want to play, why should he have to? pic.twitter.com/hzaQNvdeGN https://t.co/T15r7IboQ2 — Adam (@AdamJoseph) February 17, 2026

Repasamos lo que sucedió en los otros partidos

Juventus se aleja de los octavos de Champions al caer 5-2 contra Galatasaray

La Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray en Estambul, en la ida de la repesca hacia los octavos de final de la Liga de Campeones, y quedó con mínimas opciones de avanzar. Aunque los italianos se fueron al descanso ganando 2-1, se desplomaron en la segunda parte y ahora deberán remontar por amplio margen en la vuelta.

El técnico Luciano Spalletti reconoció el retroceso de su equipo, que solo ha sumado un empate en sus últimos cuatro partidos. Señaló la falta de personalidad y carácter, además de que la expulsión de Juan Cabal al minuto 60 influyó en el resultado, aunque admitió errores propios en la gestión del partido.

El Galatasaray abrió el marcador al 15’ tras un error en salida, pero la reacción juventina fue inmediata con el empate de Teun Koopmeiners. El propio neerlandés volvió a marcar al 32’ para dar ventaja parcial a los italianos, pese a las bajas ofensivas de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik.

En el complemento, la defensa turinesa se desmoronó. Noa Lang igualó al 49’, Davinson Sánchez puso el 3-2 al 60’ y, ya con superioridad numérica, los turcos ampliaron con otro tanto de Lang y uno más de Sacha Boey. Tras otra derrota reciente en liga ante el Inter, la Juventus está obligada a una remontada contundente si quiere seguir en la competición.

El PSG remonta dos goles en Mónaco y encarrila su pase a octavos de Champions

Mónaco, Principado de Mónaco | Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó al Mónaco imponiéndose por 3-2 en el estadio Luis II, este martes en la ida de la repesca de los octavos de la Liga de Campeones, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, lesionado.

El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en un gemelo en el minuto 27.

Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1' y 18'), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22'), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29'), que sustituyó a Dembélé, y Achraf Hakimi (41').

Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48'), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67').



