Gobierno talibán celebra dos años de su "conquista" del poder en Afganistán

15 de agosto de 2023, 5:18 AM

Kabul, Afganistán | El gobierno talibán de Afganistán conmemora este martes, declarado feriado, el segundo aniversario de su regreso al poder con varias celebraciones y una declaración que ensalza su vuelta al frente del país.



"La conquista de Kabul demostró una vez más que nadie puede controlar a la orgullosa nación de Afganistán" y "no se permitirá que ningún invasor amenace la independencia y la libertad" del país, afirmaron las autoridades talibanas en un comunicado.



Banderas del Emirato Islámico de Afganistán, el nombre dado oficialmente al país por sus nuevos dirigentes, ondeaban en los controles de seguridad de la capital Kabul, que cayó en manos de los islamistas el 15 de agosto de 2021 cuando el gobierno respaldado por Estados Unidos colapsó y sus líderes huyeron al exilio.



Las calles de la capital estaban tranquilas el martes por la mañana, constataron periodistas de la AFP. Varios talibanes empezaban a congregarse delante de la antigua embajada de Estados Unidos, y algunos hombres se tomaban fotografías.



"Hoy en un día feliz", "es el día del final de la ocupación de nuestro país", dice Mortaza Khairi, un estudiante de Medicina de 21 años. Unos estudios que las mujeres no pueden realizar, puesto que no pueden acceder a la universidad.



"Apartheid de género"