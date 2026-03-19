Gobierno iraní "muy debilitado" pero "intacto", dice jefa de inteligencia EE. UU.

El gobierno de Irán ha sufrido duros golpes en la guerra con Estados Unidos e Israel, pero sigue "intacto" y reconstruirá sus fuerzas armadas si sobrevive, afirmó el miércoles (18.03.2026) la jefa de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard.

"El régimen iraní parece estar intacto, pero se encuentra muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares", declaró Gabbard en una audiencia en el Senado, al cumplirse 19 días del comienzo de la intervención militar estadounidense en Oriente Medio.

"Su capacidad de proyección de poder militar convencional ha sido prácticamente destruida, lo que limita sus opciones. La posición estratégica de Irán se ha visto considerablemente mermada", señaló, aunque matizó que "aún así, Irán y sus aliados siguen siendo capaces de atacar, y de hecho continúan haciéndolo, los intereses de Estados Unidos y sus aliados" en la región.

La comparecencia de Gabbard en el Senado se produce un día después de la renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, por discrepancias con la operación de Estados Unidos en Irán.

La dimisión de Kent, que argumentó en una carta hecha pública que "Irán no representaba ninguna amenaza inminente" para Estados Unidos, supone un golpe para la administración de Donald Trump, que ha defendido la necesidad de la intervención por el elevado riesgo que implicaba Teherán y aumenta las críticas demócratas y de algunos republicanos por la decisión de atacar Irán.

Gabbard y otros altos funcionarios de la administración presentaron el informe anual de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos en todo el mundo y apuntaron a China, Rusia, Corea del Norte e Irán como los principales adversarios estatales.

En una versión escrita de su declaración, Gabbard había apuntado a que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán había sido "aniquilado" en los ataques de 2025 y que no se había reanudado las actividades de enriquecimiento.



