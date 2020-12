Gobierno de Yemen promete "restablecer estabilidad" tras ataque mortal

El ministro de Relaciones Exteriores de Yemen, Ahmed ben Mubarak se comprometió el jueves a "restaurar la estabilidad" de su país devastado por la guerra, al día siguiente de un ataque mortal en el aeropuerto de Adén (sur) que tuvo como objetivo a miembros del nuevo gobierno de unidad nacional.



Las explosiones dejaron al menos 26 muertos, incluidos trabajadores humanitarios, y más de 50 heridos el miércoles en el aeropuerto de Adén, la capital provisional de Yemen, donde acababa de llegar el nuevo gobierno de unidad, sin causar bajas entre los ministros.



"El gobierno está decidido a cumplir con sus deberes y trabajar para restaurar la estabilidad en Yemen. Este acto terrorista no lo disuadirá", dijo a la AFP el ministro Ahmed ben Mubarak.



A pesar de estas promesas, en un país devastado por el conflicto, el pueblo no oculta su ira. Como Nour, una joven de 28 años que denuncia "la estupidez" del gobierno en materia de seguridad, responsable según ella de este "día doloroso y espantoso".



"Nos sentimos optimistas con la llegada del gobierno, no porque sean hombres devotos de la nación, sino porque podría significar el regreso de los servicios y el fin de la crisis", dijo a la AFP.



"Pero anunciaron su llegada con anticipación y en un aeropuerto civil lleno de gente. Esto fue lo que provocó esta catástrofe", dijo. "La mayoría de nosotros piensa: si estos misiles los hubieran alcanzado a ellos, y no civiles inocentes".



"El ataque más importante"

El conflicto en Yemen enfrenta al gobierno reconocido por la comunidad internacional contra los rebeldes hutíes, que conquistaron gran parte del norte del país, incluida la histórica capital Saná en 2014.



Las fuerzas leales al poder han sido apoyadas desde 2015 por una coalición militar liderada por la poderosa vecina Arabia Saudita, que desea contrarrestar a los rebeldes respaldados por su gran rival regional, Irán.



El conflicto ha sumido a Yemen, un país muy pobre de la Península Arábiga, en la peor crisis humanitaria del mundo según la ONU, con decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una población al borde de la hambruna.



"La información y las investigaciones preliminares confirman que la milicia Hutí ha cometido este atroz acto terrorista, al lanzar misiles desde las zonas que controla", aseguró Ahmed ben Mubarak.



Las pruebas y los detalles se harán públicos luego de una investigación realizada bajo el auspicio del Ministerio del Interior, agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Yemen.



Otros funcionarios se han negado a culpar directamente a los hutíes, prefiriendo esperar los resultados de la investigación, ya que en el pasado, el gobierno también ha sido blanco de las organizaciones yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico.



Hasta ahora, los hutíes no se han atribuido el ataque.



Para el analista yemení Maged al-Madhaji, el ataque del miércoles es "el más importante de la guerra en Yemen".



"Habría podido destruir al gobierno legítimo en su totalidad", dijo a la AFP el director del Centro de Estudios estratégicos de Saná.