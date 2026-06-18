Gobierno de Panamá endurecerá modelo carcelario tras fuga masiva

Panamá endurecerá su modelo carcelario tras la fuga de casi 200 presos a inicios de junio, la mayoría de los cuales ya fueron recapturados, anunció este jueves el presidente José Raúl Mulino.

El mandatario indicó que la evasión de la cárcel La Joyita, en las afueras de Ciudad de Panamá, el pasado 1 de junio, evidenció que el sistema penitenciario "colapsó", pues aseguró que los privados de libertad continuaban delinquiendo con la "complicidad" de algunos guardias.

"Lo sucedido me indigna y avergüenza (...). Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes, con nuevas estructuras y políticas públicas", señaló Mulino durante una conferencia de prensa.

El gobernante prevé anunciar las medidas el próximo 1 de julio, durante su informe anual de gestión.

Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su estrategia contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas.

Ecuador y Costa Rica construyen actualmente prisiones inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, símbolo de la ofensiva de Bukele, donde organizaciones no gubernamentales denuncian estrictas condiciones de reclusión.

Medios panameños informaron que el gobierno de Mulino proyecta construir tres centros penales para reducir la sobrepoblación carcelaria.

Según cifras oficiales, Panamá tiene 24.000 privados de libertad en una veintena de cárceles, cuya capacidad es de aproximadamente 14.000 reclusos.

Mulino sostuvo que desde las penitenciarías panameñas se planifican asesinatos y vinculó esa situación con un "desborde del negocio del narcotráfico", fenómeno que calificó como "preocupante".

Panamá es un punto de tránsito de drogas, especialmente cocaína producida en la vecina Colombia, y registra actividad de pandillas, aunque no de la magnitud de las organizaciones criminales salvadoreñas o guatemaltecas.

El presidente indicó que, de un total de 195 fugados, 178 ya fueron recapturados y que quienes permanecen prófugos no son considerados de alto perfil ni líderes de bandas criminales.