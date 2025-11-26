Gobierno de España condecora al presidente de Alemania con el Collar de la Orden de Carlos III

El Gobierno de España ha concedido al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la más alta distinción que concede España tras el Toisón de Oro, coincidiendo con el inicio de su visita de Estado a España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 26 de noviembre de 2025, el Real Decreto por el que se le concede esta distinción, a propuesta del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y firmado por el rey Felipe VI, como muestra de su "real aprecio" al presidente alemán.

El Collar es la condecoración de mayor relevancia y antigüedad que concede España y se reserva para miembros de la Familia Real, los jefes de Estado y de Gobierno, y para aquellos ciudadanos españoles que estén en posesión de la Gran Cruz con más de tres años de antigüedad.

El Gobierno también ha distinguido a Elke Büdenbender, esposa de Steinmeier, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, al igual que a Thomas Jarzombek, secretario de Estado Parlamentario del Ministro Federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado, y a Géza Andreas von Geyr, secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Steinmeier comienza este miércoles su visita asistiendo al Palacio Real, donde será recibido con honores militares por los reyes. A mediodía, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad y, después, mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y luego al Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra del pintor malagueño inspirada en los ataques aéreos de la ciudad vasca.