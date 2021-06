Gobierno de Bolsonaro confirma Copa América en Brasil

El Gobierno de Jair Bolsonaro confirmó este martes que la Copa América finalmente sí se podrá llevar a cabo en Brasil en las mismas fechas, es decir, del 11 de junio al 10 de julio.

Luiz Ramos, ministro del gobierno de Jair Bolsonaro, confirmó la autorización a que se realice el torneo más viejo del mundo a nivel de selecciones mediante una comunicación en su cuenta oficial de Twitter.

Ramos además, confirmó que el certamen tendrá cuatro ciudades sede: Brasilia, Río de Janeiro, Cuiabá y Goiana. Los encuentros se realizarán sin público.

De inmediato, reconocidos medios a nivel mundial como O’ Globo de Brasil, La Tercera de Chile y El Clarín de Argentina confirmaron la noticia en sus portales web.

“La Copa América confirmada en Brasil. ¡Venció la coherencia! La bandera de Brasil que alberga partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, no pudo darle la espalda a un campeonato tradicional como este", mencionó el ministro en su Twitter.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.