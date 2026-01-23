Gigantesca tormenta de nieve y hielo que tiene en alerta a gran parte de EE. UU.

Buena parte de Estados Unidos será azotado en los próximos días por una ola de frío ártico que llevará nieve y hielo a casi 30 estados y afectará a casi 160 millones de personas, según advierten los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que el "aire frío potencialmente mortal" se desplace lentamente desde las regiones de las Altas Llanuras y las Montañas Rocosas hacia el este a partir del viernes.

Los meteorólogos afirman que las temperaturas serán congelantes en algunas zonas.

Por otra parte, según el NWS, ya se están produciendo nevadas en una zona de Estados Unidos adyacente a los Grandes Lagos, que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Los funcionario de transporte estadounidenses, incluidas las autoridades aeroportuarias de varias ciudades importantes, advierten a los viajeros que se preparen para retrasos, ya que el sistema meteorológico severo se desplazará por Estados Unidos durante el fin de semana.

Se espera que ese sistema tome fuerza en Texas y Nuevo México antes de desplazarse hacia el este, cubriendo de nieve ciudades como Memphis, Nashville, Washington D. C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York.

El NWS afirma que la sensación térmica más fría podría estar por debajo de los -46 °C (-50 °F) en las llanuras del norte, y que una zona mucho más amplia del sureste de Estados Unidos también experimentará temperaturas bajo cero.

"Estas temperaturas bajo cero supondrán un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta", advirtió el NWS.

Aunque aún es demasiado pronto para predecir las cantidades exactas de nieve que caerán en las zonas urbanas, se espera que en algunos lugares se superen los 30 cm.

Los estados más al sur podrían sufrir lluvias heladas, que podrían cubrir los árboles de hielo y sobrecargarlos, lo que podría provocar cortes de electricidad.

También se esperan condiciones peligrosas para los viajes, daños en los árboles y visibilidad reducida.

En emergencia

Canadá también está sufriendo temperaturas extremadamente bajas, y las regiones orientales y atlánticas podrían registrar nevadas, según ha declarado el meteorólogo Geoff Coulson a la cadena CBC News.

Sin embargo, Coulson ha afirmado que aún es demasiado pronto para saber cuál será el alcance de los efectos de este clima extremo.

Los gobernadores de varios estados de EE.UU., entre ellos Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, han declarado el estado de emergencia, lo que permite que varios servicios, así como la Guardia Nacional, comiencen a movilizar los esfuerzos de respuesta.

"Basándose en las previsiones actuales, el estado está actuando para garantizar que los tejanos dispongan de los recursos necesarios antes de que el severo clima invernal afecte a las comunidades de todo Texas", afirmó el gobernador Greg Abbott en un comunicado el martes.

Hace unos años, en 2021, una tormenta invernal que azotó Texas provocó el colapso de la red eléctrica y dejó a millones de residentes sin suministro durante varios días. También el suministro de agua quedó afectado.

Ahora las autoridades advierten de que las bajas temperaturas podrían volver a provocar la congelación y posterior rotura de las tuberías.

Las carreteras también podrían quedar bloqueadas durante días, especialmente en los estados del sur, que cuentan con equipos de descongelación limitados.

Se prevé que las bajas temperaturas persistan hasta la próxima semana.