Gianluigi Buffon ya tiene nuevo trabajo tras su retiro del fútbol

Buffon, que tiene el récord de internacionalidades con la Azzurra (176), sucede en el cargo a Gianluca Vialli, fallecido en enero de 2023 a los 58 años como consecuencia de un cáncer y que no había sido sustituido desde entonces.



El portero de la Italia, campeona del mundo en 2006 y subcampeona de Europa en 2012, debutará en su nuevo puesto a comienzos de setiembre en los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 contra Macedonia del Norte y Ucrania.



"La camiseta Azzurra siempre ha formado parte de mi vida. Me pondré al servicio de Roberto Mancini y del grupo, llegando de puntillas, puesto que siempre he creído que en la selección no cuenta el palmarés, sino las ganas, los sacrificios y la disponibilidad respecto a tus compañeros y el cuerpo técnico en el día a día", concluyó Buffon.