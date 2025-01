Gerald Taylor regresa al Hearts tras lesión de rodilla

Una buena noticia desde Escocia. Gerald Taylor finalizó su recuperación y regresó este viernes con el Heart of Midlothian, que se enfrentó con el Brechin City por la copa local.

El lateral fue convocado al banquillo, mientras que Kenneth Vargas fue titular.

👋Gerald Taylor returns to the matchday squad this evening 🙌 pic.twitter.com/nEOoVBFgP5